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Главы МИД и оборонных ведомств Японии и Австралии обсудят кризис вокруг КНДР

Международная панорама
18 апреля, 4:35 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин
Японские представители также намерены обсудить вопросы, связанные с ростом военной активности Пекина в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях
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ТОКИО, 18 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Обострение кризиса вокруг КНДР будет в центре внимания совещания министров обороны и иностранных дел Австралии и Японии, которое пройдет в Токио 20 апреля по формуле "два плюс два". Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио глава японского МИД Фумио Кисида.

"Мы намерены провести откровенный обмен мнениями о ситуации в регионе - в первую очередь о крайне актуальных проблемах, связанных с Северной Кореей",- сказал министр. Как сообщает информационное агентство Киодо, на встрече японские представители намерены также обсудить вопросы, связанные с ростом военной активности Пекина в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

Ранее в интервью радио ABC министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила, что ядерная программа Пхеньяна представляет серьезную угрозу для ее страны. Она отметила, что Австралия окажется в пределах досягаемости для удара со стороны КНДР, если та сумеет разработать межконтинентальную баллистическую ракету.

Совещания глав МИД и оборонных ведомств во формуле "два плюс два" Япония проводит также с США, Россией, Великобританией и Францией.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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