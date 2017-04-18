США пересмотрят соглашение о свободной торговле с Южной Кореей

СЕУЛ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Белый дом пересмотрит соглашение о свободной торговле с Республикой Корея. Такое заявление сделал вице-президент США Майкл Пенс, выступая в американской торговой палате (AmCham) в Сеуле, сообщает агентство Рёнхап.

По его данным, Пенс в качестве одной из причин для пересмотра документа назвал наличие "слишком большого числа препятствий" для американских бизнесменов, которые хотят работать в РК.

Соглашение было подписано между двумя странами в 2012 году.

В ходе предвыборной кампании президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал этот документ, называя его нечестным и невыгодным для Америки, которая якобы лишилась из-за этого 100 тыс. рабочих мест.

В Южной Корее опасались, что после прихода к власти Трамп объявит о выходе из данного соглашения или потребует его значительного пересмотра.