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США пересмотрят соглашение о свободной торговле с Южной Кореей

Международная панорама
18 апреля, 4:37 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
В качестве одной из причин вице-президент США Майкл Пенс наличие "слишком большого числа препятствий" для американских бизнесменов, которые хотят работать в РК
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СЕУЛ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Белый дом пересмотрит соглашение о свободной торговле с Республикой Корея. Такое заявление сделал вице-президент США Майкл Пенс, выступая в американской торговой палате (AmCham) в Сеуле, сообщает агентство Рёнхап.

По его данным, Пенс в качестве одной из причин для пересмотра документа назвал наличие "слишком большого числа препятствий" для американских бизнесменов, которые хотят работать в РК.

Соглашение было подписано между двумя странами в 2012 году.

В ходе предвыборной кампании президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал этот документ, называя его нечестным и невыгодным для Америки, которая якобы лишилась из-за этого 100 тыс. рабочих мест.

В Южной Корее опасались, что после прихода к власти Трамп объявит о выходе из данного соглашения или потребует его значительного пересмотра.

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Персоны
Пенс, Майкл (Майк)
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США Республика Корея
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