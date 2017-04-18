СМИ: в Париже активистка Femen прорвалась на сцену во время выступления Марин Ле Пен

"Кливленд" победил "Индиану" во втором матче стартового раунда плей-офф НБАСпорт 18 апреля, 4:50
Facebook из-за трансляции убийства упростит подачу жалоб на размещенные материалыОбщество 18 апреля, 3:09
Пентагон начал оценку ядерного потенциала США на предмет соответствия угрозамМеждународная панорама 18 апреля, 1:51
СМИ: ФК "Галатасарай" предложит Луческу занять пост генерального директораСпорт 18 апреля, 1:38
Трамп надеется, что напряженность между США и КНДР разрешится мирноМеждународная панорама 18 апреля, 1:14
Путин обсудил ситуацию на Украине с лидерами стран "нормандской четверки"Политика 18 апреля, 1:10
Черчесов: текущий уровень футболиста Кокорина не до конца устраивает штаб сборной РФСпорт 18 апреля, 0:57
МИД КНДР: ракетные испытания будут проводиться на еженедельной основеМеждународная панорама 18 апреля, 0:32
Первые полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов определятся в Мадриде и ЛестереСпорт 18 апреля, 0:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Выступление лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен в концертном зале "Зенит" в Париже было прервано спустя примерно четверть часа из-за прорвавшейся на сцену молодой девушки с цветами. Как сообщил в понедельник телеканал BFMTV, девушка являлась представительницей феминистского движения Femen.
По информации телеканала, девушка также попыталась снять с себя одежду, однако вскоре была уведена сотрудниками полиции.
Накануне в Париже произошли столкновения между полицейскими и противниками митинга лидера "Национального фронта". По данным агентства Reuters, некоторые из примерно 60 - 80 протестующих проявляли агрессию по отношению к полицейским, которым в свою очередь пришлось применить слезоточивый газ. Еще одну акцию 16 апреля провели французские антифашистские организации, активисты Новой антикапиталистической партии, профсоюз "Солидер" и ассоциация иммигрантов-нелегалов. Тогда полиции также пришлось использовать слезоточивый газ.