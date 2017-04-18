СМИ: в Париже активистка Femen прорвалась на сцену во время выступления Марин Ле Пен

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Выступление лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен в концертном зале "Зенит" в Париже было прервано спустя примерно четверть часа из-за прорвавшейся на сцену молодой девушки с цветами. Как сообщил в понедельник телеканал BFMTV, девушка являлась представительницей феминистского движения Femen.

По информации телеканала, девушка также попыталась снять с себя одежду, однако вскоре была уведена сотрудниками полиции.

Накануне в Париже произошли столкновения между полицейскими и противниками митинга лидера "Национального фронта". По данным агентства Reuters, некоторые из примерно 60 - 80 протестующих проявляли агрессию по отношению к полицейским, которым в свою очередь пришлось применить слезоточивый газ. Еще одну акцию 16 апреля провели французские антифашистские организации, активисты Новой антикапиталистической партии, профсоюз "Солидер" и ассоциация иммигрантов-нелегалов. Тогда полиции также пришлось использовать слезоточивый газ.