Президент Венесуэлы намерен довести численность сил ополчения до 500 тыс. человек

МЕХИКО, 18 апреля. /ТАСС/. Численность Боливарианского национального ополчения, в рядах которого состоят гражданские лица, увеличится до 500 тыс. человек. Об этом заявил в понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Я одобрил планы (министра обороны Владимира) Падрино Лопес увеличить ополчение до 500 тысяч", - приводит слова главы государства министерство связи и информации. Мадуро также подчеркнул, что все члены этого формирования будут снабжены огнестрельным оружием.

"Мы приблизились к цели в 500 тысяч, чтобы затем двигаться к главной цели, которую завещал нам команданте (Уго) Чавес, - организация и обучение 1 млн ополченцев для защиты суверенитета родины", - добавил президент.

Венесуэла с начала месяца переживает обострение политического кризиса, причиной которого стали решения Верховного суда, наделившие Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента. Впоследствии решения были отменены, однако это не привело к снижению напряженности. Ситуацию усугубил запрет губернатору штата Миранда, одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет.

С 4 апреля, по данным неправительственных организаций, были задержаны более 400 участников антиправительственных манифестаций, из них порядка 200 до сих пор остаются под стражей. Как отмечают представители оппозиции, число пострадавших в ходе столкновений с полицией и беспорядков исчисляется десятками, несколько человек погибли.