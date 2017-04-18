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Страны Латинской Америки призвали власти Венесуэлы обеспечить безопасность протестов

Международная панорама
18 апреля, 6:20 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Правительства стран также также осудили гибель шести участников акций протеста и призвали официальный Каракас определить сроки проведения выборов, чтобы "разрешить тяжелый кризис"
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МЕХИКО, 18 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Правительство Венесуэлы должно обеспечить безопасность массовых демонстраций, намеченных на 19 апреля. Соответствующий призыв содержится в обнародованном в понедельник вечером (утро вторника мск) совместном заявлении Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Перу, Парагвая, Уругвая и Чили.

"С учетом того, что в среду, 19 апреля, объявлены марши как сторонниками властей, так и оппозицией, мы призываем правительство Боливарианской Республики Венесуэла гарантировать право на проведение мирных демонстраций, предусмотренное конституцией, и не допустить никаких насильственных действий в отношении манифестантов", - указывается в документе.

Правительства упомянутых стран также осудили гибель шести участников акций протеста и призвали официальный Каракас в ближайшее время определить сроки проведения выборов, чтобы "разрешить тяжелый кризис, который переживает Венесуэла и который вызывает обеспокоенность в регионе".

Венесуэла в апреле столкнулась с обострением политического кризиса, причиной которого стали решения Верховного суда. Он наделил президента Николаса Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя функции Национальной ассамблеи. Позднее высший судебный орган внял призыву Совета безопасности страны и пересмотрел решение, касающееся исполнения им парламентских функций. Тем не менее, ситуацию усугубил запрет губернатору штата Миранда, одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет.

С 4 апреля, по данным неправительственных организаций, были задержаны более 400 участников протестных манифестаций, из них порядка 200 до сих пор остаются под стражей. Как отмечают представители оппозиции, число пострадавших в ходе столкновений с полицией и беспорядков исчисляется десятками.

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