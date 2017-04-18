СМИ: cпецслужбы сорвали план похищения иностранцев на курортах Малайзии и Филиппин

СИНГАПУР, 18 апреля. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Спецслужбы Малайзии и Филиппин раскрыли план террористической группировки "Абу Сайяф" (запрещена в РФ), заключавшийся в похищении около 20 иностранцев на курортах двух стран. Об этом пишет газета Star со ссылкой на источники в спецслужбах.

"Они планировали похищения не только ради выкупа, но и чтобы использовать заложников при ведении переговоров о прекращении проводящейся против них войсковой операции на юге Филиппин", - пишет издание. Кроме того, сообщается, что главными целями экстремистов были туристы европейской внешности.

Согласно поступившим в распоряжение газеты документам, датированным серединой февраля, примерно в это время были обнаружены несколько десятков боевиков, вооруженные автоматическим оружием, а также гранатометами, которые на нескольких скоростных лодках курсировали в окрестностях восточного побережья Малайзии.

Предполагается, что они планировали напасть на суда, перевозившие туристов на небольшие курортные острова, расположенные поблизости от малайзийского штата Сабах, а затем переправить их на свои базы на юге Филиппин.

Между тем, как отмечает издание, усиленные меры безопасности, а также ликвидация в апреле одного из полевых командиров "Абу Сайяф" Абу Рами во время крупного столкновения филиппинских правительственных сил с боевиками группировки, позволили сорвать данный замысел.

Как считают спецслужбы, уничтоженный боевик являлся одним из главных организаторов похищения иностранцев. Кроме того, он неоднократно появлялся на видеоматериалах, где демонстрировалось обезглавливание заложников, в том числе иностранцев. Именно он последним "выносил приговор" жертвам.

Как сообщали ранее малайзийские СМИ, в руках боевиков "Абу Сайяф" находятся более 20 иностранных заложников, в том числе из Вьетнама, Индонезии, Малайзии, Нидерландов и Японии.