Казахстан выступает за расширение круга наблюдателей на переговорах по Сирии в Астане

АСТАНА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Министерство иностранных дел Казахстана поднимает вопрос о расширении круга наблюдателей на международной встрече в Астане по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, комментируя ситуацию в кулуарах правительства.

"Для нас сейчас принципиально важным является вопрос по расширению круга наблюдателей. Казахстанская сторона активно прорабатывает этот вопрос со странами-гарантами для того, чтобы все страны, заинтересованные в укреплении режима прекращения боевых действий, имели возможность наблюдать за ходом астанинского процесса", - сказал он.

Глава МИД сообщил, что этот вопрос ставился перед странами - гарантами перемирия в Сирии. "Перед странами-гарантами, в частности перед Российской Федерацией, мы поднимали вопрос о возможности участия арабских стран, таких как Саудовская Аравия, Катар. С другой стороны, мы очень заинтересованы, чтобы Европейский союз тоже был проинформирован о ходе астанинского процесса", - подчеркнул Абдрахманов.

Глава МИД Казахстана также отметил консолидацию позиций всех заинтересованных сторон по укреплению как женевского, так и астанинского процесса переговоров по урегулированию ситуации в Сирии.

"Сейчас идет консолидация позиций всех заинтересованных сторон о необходимости укрепления как женевского процесса по политическому урегулированию, так и астанинской площадки, на которой обсуждается режим прекращения боевых действий", - сказал Абдрахманов.

Он сообщил, что Казахстан готовится провести международную встречу в Астане по урегулированию ситуации в Сирии. "На днях должна состояться встреча стран-гарантов в узком составе в Тегеране, по ее итогам мы будем проинформированы о следующих шагах, которые страны-гаранты предполагают в рамках астанинского процесса. В любом случае 3-4 мая, как и планировалось, мы ведем подготовку к очередной встрече в рамках астанинского процесса", - информировал министр.