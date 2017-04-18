Правительство Австралии отменило главную рабочую визу для иностранцев

Минобрнауки по итогам конкурсного отбора назвало 22 опорных вузаОбщество 18 апреля, 7:27
"Вашингтон" проиграл "Торонто" в третьем матче серии плей-офф НХЛСпорт 18 апреля, 5:07
"Кливленд" победил "Индиану" во втором матче стартового раунда плей-офф НБАСпорт 18 апреля, 4:50
США пересмотрят соглашение о свободной торговле с Южной КореейМеждународная панорама 18 апреля, 4:37
СМИ: Япония изучает возможность приведения в действие Сил самообороны при ракетной атакеМеждународная панорама 18 апреля, 3:53
Facebook из-за трансляции убийства упростит подачу жалоб на размещенные материалыОбщество 18 апреля, 3:09
В Стамбуле около трех тысяч человек вышли на акции протеста против итогов референдумаМеждународная панорама 18 апреля, 3:05
Пентагон начал оценку ядерного потенциала США на предмет соответствия угрозамМеждународная панорама 18 апреля, 1:51
СМИ: ФК "Галатасарай" предложит Луческу занять пост генерального директораСпорт 18 апреля, 1:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИДНЕЙ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл объявил о решении правительства отменить основную рабочую визу для иностранцев.
"Мы - страна иммигрантов, но предпочтение при предоставлении работы должно отдаваться австралийцам, - заявил глава правительства. - Поэтому мы отменяем визу номер 457, на основе которой до сих пор в нашей стране на временной основе находились иностранные работники. Мы больше не можем позволять, чтобы виза 457 оставалась гарантией получения рабочего места, которое может и должно быть отдано австралийцу".
Премьер-министр поспешил уточнить, что в будущем правительство учредит новую временную визу для иностранных работников, которая будет лучше учитывать потребности страны в тех или иных специалистах, при предоставлении которой будут в большей степени приниматься во внимание такие факторы, как рабочий стаж желающего получить визу иностранца и знание английского языка. Тёрнбулл обещал более подробно рассказать о нововведениях в "ближайшие дни и недели".
Временная рабочая виза номер 457 была учреждена в Австралии 1996 году и до сих пор оставалась главным инструментом привлечения австралийскими работодателями квалифицированных иностранных рабочих и специалистов на срок до четырех лет.