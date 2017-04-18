Правительство Австралии отменило главную рабочую визу для иностранцев

СИДНЕЙ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл объявил о решении правительства отменить основную рабочую визу для иностранцев.

"Мы - страна иммигрантов, но предпочтение при предоставлении работы должно отдаваться австралийцам, - заявил глава правительства. - Поэтому мы отменяем визу номер 457, на основе которой до сих пор в нашей стране на временной основе находились иностранные работники. Мы больше не можем позволять, чтобы виза 457 оставалась гарантией получения рабочего места, которое может и должно быть отдано австралийцу".

Премьер-министр поспешил уточнить, что в будущем правительство учредит новую временную визу для иностранных работников, которая будет лучше учитывать потребности страны в тех или иных специалистах, при предоставлении которой будут в большей степени приниматься во внимание такие факторы, как рабочий стаж желающего получить визу иностранца и знание английского языка. Тёрнбулл обещал более подробно рассказать о нововведениях в "ближайшие дни и недели".

Временная рабочая виза номер 457 была учреждена в Австралии 1996 году и до сих пор оставалась главным инструментом привлечения австралийскими работодателями квалифицированных иностранных рабочих и специалистов на срок до четырех лет.