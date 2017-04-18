В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухуми

ТБИЛИСИ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Эка Мехузла/. Специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе оценил предстоящий визит главы МИД России Сергея Лаврова в Сухуми как "нарушение суверенитета Грузии".

Заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Джалагания в свою очередь заявил журналистам, что "поездка Лаврова является игнорированием международных принципов и законов". "Это очередная попытка посягательства на суверенитет Грузии".