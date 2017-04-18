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В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухуми

Международная панорама
18 апреля, 8:16 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Эка Мехузла
Замглавы МИД Грузии Давид Джалагания, в свою очередь, заявил, что "поездка (министра иностранных дел РФ Сергея) Лаврова является игнорированием международных принципов и законов"
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ТБИЛИСИ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Эка Мехузла/. Специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе оценил предстоящий визит главы МИД России Сергея Лаврова в Сухуми как "нарушение суверенитета Грузии".

Заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Джалагания в свою очередь заявил журналистам, что "поездка Лаврова является игнорированием международных принципов и законов". "Это очередная попытка посягательства на суверенитет Грузии".

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