Пенс на встрече с Абэ заявил о принципе "достижения мира путем силы"

ТОКИО, 18 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Япония находится в крайне суровых условиях, поскольку КНДР продолжает осуществлять провокации. С таким заявлением выступил вице-президент США Майкл Пенс на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Мы понимаем очень суровые условия, в которых находится Япония из-за повторяющихся провокаций (Северной Кореи)", - привело его слова агентство Kyodo.

Вице-президент США также заявил о принципе "достижения мира путем силы".

"В крайне суровых условиях условиях из-за ситуации вокруг Северной Кореи благодаря визиту вице-президента США в Японию мы хотим показать, что прочные связи японско-американского альянса непоколебимы", - привел телеканал NHK слова Абэ, сказанные до начала переговоров. "Важно оказывать давление на Северную Корею, чтобы она серьезно подходила к диалогу", - добавил Абэ.

Кроме того, японский премьер выразил поддержку отказу США от политики "стратегического терпения" и тому, что у администрации Трампа "все варианты находятся на столе". Пенс, в свою очередь, отметил что "альянс США и Японии является краеугольным камнем мира в Северо-Восточной Азии". Американский вице-президент также повторил сказанные ранее президентом Дональдом Трампом слова о том, что "США на 100% с Японией". "Мы понимаем очень суровые условия, в которых находится Япония из-за повторяющихся провокаций (Северной Кореи)", - добавил он.

Ранее Пенс, посещая Южную Корею, заявил, что новая администрация США не намерена следовать политике "стратегического терпения" в отношении КНДР. По его словам, США решительно настроены на то, чтобы обеспечить безопасность на Корейском полуострове мирными средствами и путем переговоров, однако отметил, что США "всегда добивались мира посредством силы".

Визит Пенса в Японию

Пенс прибыл в Японию для участия в первом раунде экономического диалога с вице-премьером, министром финансов Японии Таро Асо. Договоренность о запуске этого формата консультаций на уровне вторых лиц государств была достигнута в феврале этого года по итогам визита Абэ в США и его переговоров с президентом Дональдом Трампом.

Незадолго до этого отдельную встречу вне рамок экономического диалога провели министр торговли США Уилбур Росс и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. По ее итогам американский министр отметил, что говорить о заключении двустороннего соглашения о свободной торговле пока преждевременно, а его японский коллега подчеркнул, что им удалось провести откровенные и предметные переговоры на тему торговли в Азии, высококачественной инфраструктуры и кибербезопасности.

В рамках нового формата стороны планируют обсуждать текущие проблемы в области экономики и двусторонней торговли, инвестиции в инфраструктурные проекты, а также взаимодействие финансовых ведомств. Как писали ранее японские СМИ, в ходе переговоров в Токио стороны не будут обсуждать конкретные вопросы, а лишь наметят темы для дальнейшей дискуссии.