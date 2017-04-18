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Ле Пен намерена принять жесткие меры по укреплению безопасности после победы на выборах

Международная панорама
18 апреля, 9:48 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Лидер "Национального фронта" заявила, что после прихода к власти намерена восстановить контроль на границах и немедленно выслать всех иностранцев, попавших в базу потенциально опасных исламистов
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ПАРИЖ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт", намерена, придя к власти, принять жесткие меры по борьбе с терроризмом и уголовной преступностью. Об этом она заявила во вторникв эфире радиостанции RTL.

"Для меня не представляет сомнения, что я стану лидером и в первом, и во втором туре президентских выборов. После прихода к власти я немедленно восстановлю контроль на границах Франции", - сказала Ле Пен. "Я намерена также немедленно выслать из страны всех иностранцев, фигурирующих в базе данных на потенциально опасных исламистов", - подчеркнула лидер "Национального фронта".

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Она отметила, что благодаря намеченным ею мерам "в стране не будет лиц, подобных террористам братьям Саиду и Шерифу Куаши (7 января 2015 года совершили вооруженное нападение на редакцию Charlie Hebdo - прим. ТАСС), а также Амеди Кулибали (в январе 2015 года в Монруже убил женщину-полицейского, а на следующий день захватил заложников в кошерном магазине у парижских Венсенских ворот, убив четырех человек - прим. ТАСС), у которых к 19 годам было такое уголовное досье, что их следовало немедленно выслать из страны". "При мне подобные лица никогда не получат французское гражданство", - подчеркнула Ле Пен.

"Захлестнувший страну огромный миграционный поток - это не выдумка, а реальность, - подчеркнула Ле Пен. - Во Франции в год получают вид на жительство 230 тыс. мигрантов, а также, благодаря попустительству властей, легализуются много нелегальных мигрантов. Иммиграция тяжелым гнетом ложится на нашу страну. Это не шанс развития для нее, а подлинная трагедия".

По ее убеждению, подобная ситуация стала следствием глобализации, "для которой она является движущей силой и проводится намеренно". "Я намерена решить эту проблему, в частности введя на несколько недель мораторий на выдачу нетуристических виз. На нынешних президентских выборах во Франции будет решаться судьба ее цивилизации", - заявила французский политик.

Ле Пен выступила также за принятие жестких мер в отношении уголовных преступников. "В стране существует 5 тыс. банд, имена глав которых известны МВД, однако должных мер против них не принимается. Я намерена принять законы, благодаря которым этим лицам после выхода их из заключения будет запрещено находится на территории тех городов или районов, в которых ими были созданы банды", - сказала Ле Пен.

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