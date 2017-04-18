Европейский наблюдатель заявила о подтасовке голосов на референдуме в Турции

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Депутат парламента Австрии и член миссии наблюдателей Совета Европы на состоявшемся в Турции референдуме по внесению изменений в конституцию Алев Корун заявила, что в ходе голосования были зафиксированы нарушения, способные повлиять на его исход. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Существует подозрение, что около 2,5 млн голосов были подтасованы", - цитирует агентство Корун. "Речь идет о том, что по закону в ходе голосования должны использоваться только официальные избирательные конверты. Однако высшая избирательная комиссия Турции, несмотря на существующее законодательство, разрешила в ходе подсчета голосов учитывать конверты без официальной печати", - добавила она.

В ходе голосования 16 апреля выяснилось, что часть бюллетеней якобы не имела всех необходимых печатей, что дало повод оппозиции усомниться в честности властей, особенно в связи с тем, что ЦИК постановил подсчитать и эти голоса. Глава Центризбиркома Турции Сади Гювен заявил, что бюллетени, которые на референдуме заполняли граждане, являются подлинными.

На состоявшемся в воскресенье в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию. По предварительным результатам подсчета 99,9% бюллетеней, за пакет поправок к конституции республики высказались 51,3% граждан, явка составила 86%. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице- президента, министров, часть членов коллегии судей и прокуроров.