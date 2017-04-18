Фийон пообещал не допустить холодной войны между США и Россией

ПАРИЖ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон считает важной задачей для себя при приходе к власти вести борьбу за снижение напряженности в отношениях между Западом и Россией. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Europe-1".

По его словам, Франция должна проводить независимую политику. "Став президентом, я не намерен допускать возникновения новой холодной войны между странами, владеющими самыми крупными ядерными арсеналами в мире - то есть между США и Россией. Франция, продвигаясь независимым курсом, должна возвысить свой голос в Совете Безопасности ООН и выдвигать инициативы, которые позволят избежать войны, потому что позиция (президента США) Дональда Трампа сегодня отличается непредсказуемостью, а следовательно она является опасной. Она представляет опасность для дела мира, так как недопустимо повсеместно проводить военные вмешательства, руководствуясь лишь всплеском эмоций, как это делает сейчас президент США Дональд Трамп", - подчеркнул Фийон.

Кандидат в президенты указал также на важность "вести переговоры с Россией по сирийской проблеме". "Россия применяет вето, блокируя принятие решения ООН по Сирии в частности потому, что Западом с Москвой не проводится достаточно переговоров", - считает политик. В том что касается последних событий в Сирии, "было бы логично провести расследование, чтобы установить, кто отдал приказ о применении химического оружия". "Сейчас получилось нечто в стиле вестерна - вначале выстрелили, нанеся удар по Сирии, а потом стали вести обсуждение происходящего", - добавил он.

"Еще одна из важнейших задач при приходе к власти во Франции для меня - это добиваться создания международного альянса, который позволит не только нейтрализовать группировку "Исламское государство" (запрещена в России), но и все те (исламистские) движения, которые от Пакистана и до границ Запада пытаются захватить власть. С этой целью особое значение имеет достижение договоренностей с Россией и Ираном, рядом других стран относительно такой борьбы", - заявил Фийон.

Он отметил также, что считает необходимым запретить во Франции "все движения, получающие поддержку из-за границы и ориентирующиеся на салафизм "Братьев-мусульман" (запрещены в РФ), неприкрыто заявляя, что их задача - уничтожение демократической системы западных стран и попрание их ценностей".

Отвечая на вопрос о референдуме в Турции, Фийон отметил, что "необходимо, чтобы Франция и Европа действовали независимо от США". "Не считаю полезным то, что Дональд Трамп так поспешно направил поздравления Тайипу Эрдогану с победой, тогда как этот политик попирает демократию в своей стране. Трамп часто внезапно и непредсказуемо меняет позиции и это еще раз указывает нам на то, что Франции следует проводить независимый курс", - подытожил он.