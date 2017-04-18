Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фийон пообещал не допустить холодной войны между США и Россией

Международная панорама
18 апреля, 10:50 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Кандидат в президенты считает необходимым снизить напряженность в отношениях между Западом и Москвой
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон считает важной задачей для себя при приходе к власти вести борьбу за снижение напряженности в отношениях между Западом и Россией. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Europe-1".

По его словам, Франция должна проводить независимую политику. "Став президентом, я не намерен допускать возникновения новой холодной войны между странами, владеющими самыми крупными ядерными арсеналами в мире - то есть между США и Россией. Франция, продвигаясь независимым курсом, должна возвысить свой голос в Совете Безопасности ООН и выдвигать инициативы, которые позволят избежать войны, потому что позиция (президента США) Дональда Трампа сегодня отличается непредсказуемостью, а следовательно она является опасной. Она представляет опасность для дела мира, так как недопустимо повсеместно проводить военные вмешательства, руководствуясь лишь всплеском эмоций, как это делает сейчас президент США Дональд Трамп", - подчеркнул Фийон.

Кандидат в президенты указал также на важность "вести переговоры с Россией по сирийской проблеме". "Россия применяет вето, блокируя принятие решения ООН по Сирии в частности потому, что Западом с Москвой не проводится достаточно переговоров", - считает политик. В том что касается последних событий в Сирии, "было бы логично провести расследование, чтобы установить, кто отдал приказ о применении химического оружия". "Сейчас получилось нечто в стиле вестерна - вначале выстрелили, нанеся удар по Сирии, а потом стали вести обсуждение происходящего", - добавил он.

Смотрите также
Франсуа Фийон
Выборы во Франции: в борьбе за Елисейский дворец все средства хороши

"Еще одна из важнейших задач при приходе к власти во Франции для меня - это добиваться создания международного альянса, который позволит не только нейтрализовать группировку "Исламское государство" (запрещена в России), но и все те (исламистские) движения, которые от Пакистана и до границ Запада пытаются захватить власть. С этой целью особое значение имеет достижение договоренностей с Россией и Ираном, рядом других стран относительно такой борьбы", - заявил Фийон.

Он отметил также, что считает необходимым запретить во Франции "все движения, получающие поддержку из-за границы и ориентирующиеся на салафизм "Братьев-мусульман" (запрещены в РФ), неприкрыто заявляя, что их задача - уничтожение демократической системы западных стран и попрание их ценностей".

Отвечая на вопрос о референдуме в Турции, Фийон отметил, что "необходимо, чтобы Франция и Европа действовали независимо от США". "Не считаю полезным то, что Дональд Трамп так поспешно направил поздравления Тайипу Эрдогану с победой, тогда как этот политик попирает демократию в своей стране. Трамп часто внезапно и непредсказуемо меняет позиции и это еще раз указывает нам на то, что Франции следует проводить независимый курс", - подытожил он.

Смотрите также

Франсуа Фийон намерен препятствовать конфронтации Запада с Россией
Франсуа Фийон намерен усилить борьбу с преступностью, став президентом
Опрос: шансы Ле Пен и Макрона в первом туре выборов во Франции примерно равны

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Фийон, Франсуа
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
2
Минобрнауки по итогам конкурсного отбора назвало 22 опорных вуза
3
Источник: делегация из РФ едет в Египет обсуждать сделку по оборудованию для "Мистралей"
4
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
5
Прокуратура проверит отказ "Победы" пустить на борт ребенка с ДЦП
6
Путин обсудил ситуацию на Украине с лидерами стран "нормандской четверки"
7
Пошлины Турции на российские сельхозтовары принесли ущерб в $1,5 млрд
Темы дня
Загрузка...
Реклама