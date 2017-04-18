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Президент Грузии призывает Россию к конструктивному диалогу

Международная панорама
18 апреля, 11:52 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Эка Мехузла
Грузинский лидер Георгий Маргелашвили таким образом отреагировал на начинающийся визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Сухум
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Президент Грузии Георгий Маргвелашвили

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили

© Зураб Джавахадзе/ТАСС

ТБИЛИСИ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Эка Мехузла/. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что Тбилиси "призывает Россию к конструктивному диалогу и выражает готовность к рассмотрению любых вопросов в дипломатическом пространстве".

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Об этом сказано в заявлении главы государства по поводу начинающегося визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сухум.

Маргвелашвили "крайне встревожен действиями российской стороны в ответ на политику стратегического терпения правительства Грузии и конструктивные шаги Тбилиси в направлении стабилизации ситуации".

"Российская Федерация отвечает на это очередными направленными против суверенитета и территориальной целостности Грузии действиями, которые еще больше напрягают существующую обстановку", - говорится в документе.

Глава государства заявил, что "визит представителя иностранного государства в Грузию и функционирование любого представительства на территории страны возможно только с согласия властей Грузии".

"В противном случае подобные действия являются грубым нарушением законодательства Грузии и международного права", - отмечает президент.

Он призвал международное сообщество "твердо осудить так называемую "политику привилегированных интересов" РФ и воспрепятствовать очередному посягательству на суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах страны".

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