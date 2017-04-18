Президент Молдавии предложил перейти к смешанной избирательной системе

КИШИНЕВ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон предложил перейти к смешанной избирательной системе. Об этом он заявил на брифинге во вторник, комментируя инициативу перехода на мажоритарную систему выборов в парламент, которую предложил лидер правящей в стране Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк. В настоящее время молдавский парламент избирают по партийным спискам.

"Предложение демократов о переходе к одномандатной системе голосования категорически неприемлемо. Учитывая, что большинство населения хочет изменений, я предлагаю перейти к смешанной избирательной системе, когда 51 депутат будет избран по партийным спискам, а 50 - по одномандатным округам. Из них 25 депутатов предлагаю избрать от трудовых мигрантов и Приднестровского региона, а остальные 25 - на остальной части республики. Жители Приднестровья до урегулирования конфликта должны иметь возможность голосовать на избирательных участках на правом берегу Днестра", - заявил Додон. Ранее он раскритиковал инициативу демократов, отметив, что таким образом правящая в стране коалиция проевропейских партий хочет сохранить свою власть.

Инициатива демократов

Плахотнюк в марте нынешнего года выступил с инициативой перейти от выборов парламента по партийным спискам, к голосованию по одномандатным округам. По его мнению, это позволит избирателям делегировать своих представителей в парламент напрямую, а не голосовать за списки партий, за которыми стоят анонимные лица. Он указал на то, что это позволит избирателям отозвать мандат депутата до истечения срока, если он не выполняет свои обязанности должным образом.

Для введения новой избирательной системы в Молдавии достаточно изменить Кодекс о выборах большинством в 52 из 101 депутата. Нынешняя правящая коалиция проевропейских партий насчитывает 57 депутатов в парламенте. Среди них 40 мандатов контролируют демократы, остальные - Либеральная партия (ЛП) и независимые депутаты. Получив на выборах 2014 года 19 мандатов, они удвоили свое представительство за счет перебежчиков из других фракций.

В парламенте против реформы

Против инициативы демократов высказалось подавляющее большинство политических партий Молдавии, среди которых и входящие в правящую коалицию либералы. "Стране не нужны выборы по одномандатным округам. Без нас этот закон не будет принят, если не будет закулисных игр", - отметил лидер ЛП Михай Гимпу.

Инициативу демократов раскритиковали и парламентские фракции оппозиционных Партии коммунистов (ПКРМ) и Либерал- демократической партии (ЛДПМ). Партия Социалистов (ПСРМ), лидером которой до избрания был Додон, также не поддержала инициативу демократов, но отказалась входить в фронт с правыми партиями, которые, по мнению социалистов, дискредитировали себя участием в управлении страной в последние годы. Против реформы демократов выступили и непарламентские партии - Партия действия и солидарности, лидер которой Майя Санду заявила журналистам, что "главной проблемой Молдавии является олигарх Плахотнюк, а не избирательная система, которую он стремится изменить с целью сохранения своей власти".

"Инициатива олигарха свидетельствует о том, что он намерен любыми способами удерживать власть", - утверждает лидер популярной в Молдавии "Нашей партии", мэр второго по величине города Бельцы Ренато Усатый. Он призвал оппозиционные партии объединиться и создать единый фронт, чтобы не допустить изменений в Кодекс о выборах.