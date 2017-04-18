Турецкие адвокаты считают незаконной обработку на референдуме бюллетеней без печатей

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АНКАРА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Коллегия адвокатов Турции назвала нарушением закона решение Центризбиркома при подсчете голосов на референдуме принять к обработке бюллетени, на которых не было необходимых печатей. Об этом говорится в поступившем во вторник в распоряжение корреспондента ТАСС заявлении коллегии.
"Решение ЦИК о принятии к подсчету не имеющих печатей бюллетеней являлось незаконным. Ответственные лица на избирательных участках были введены в заблуждение относительно законности использования непропечатанных бюллетеней. К сожалению, ЦИК не исполнил требования конституции относительно обеспечения соблюдения закона во время голосования", - говорится в заявлении.
Коллегия также отмечает, что данное поведение ЦИК "было способно повлиять на итоги голосования".
Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции в своем заявлении во вторник указала, что намерена провести встречу с председателем ЦИК Сади Гювеном и передать ему "запрос об аннулировании результатов референдума". Как сообщил журналистам зампред НРП Эрдал Аксюнгер, "продолжается сравнение результатов голосования ЦИК и тех протоколов, которые имеются у НРП". "Мы получили более 10 тысяч сообщений о нарушениях и будем использовать все законные возможности для борьбы", - сказал он.
По предварительным неофициальными результатам голосования за поправки, вводящие президентскую форму правления в Турции, высказались 51,4% избирателей.