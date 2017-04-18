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Эрдогану предложат восстановить членство в правящей партии

Международная панорама
18 апреля, 12:35 UTC+3
Это станет возможно после вступления в силу поправок, одобренных на референдуме
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АНКАРА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Правящая партия справедливости и развития предложит президенту Тайипу Эрдогану восстановить членство в организации после оглашения официальных результатов референдума. Об этом заявил во время выступления в парламенте премьер-министр Бинали Йылдырым.

"Одной из поправок, которая сразу вступит в силу, является положение о партийной принадлежности президента, о восстановлении его членства в партии. После объявления официальных результатов мы пригласим нашего президента, основателя в партию", - сказал он. Йылдырым высказал особую благодарность Эрдогану за то, что он "с большой решительностью защищал исторически важные для страны изменения", содержавшиеся в поправках в Конституцию.

По закону избранный на президентский пост политик должен прекратить свое членство в любой политической партии. Такое требование содержится в Конституции и направлено на то, чтобы работа президента была непредвзятой и не обусловленной интересами какой-либо политической силы.

Предложенные на референдуме 16 апреля поправки меняют это положение Конституции и дают возможность президенту не разрывать связь с партией, если он сам посчитает это необходимым. По предварительным неофициальными результатам голосования, за поправки, вводящие президентскую форму правления в Турции, высказались 51,4% избирателей.

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Темы
Конституционный референдум в Турции
Персоны
Йылдырым, Бинали Эрдоган, Реджеп Тайип
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