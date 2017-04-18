Президент Молдавии предложил открыть 150 участков в РФ на выборах в молдавский парламент

КИШИНЕВ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон предложил открыть 150 участков в России на будущих выборах в молдавский парламент. Об этом он заявил во вторник журналистам. Додон предложил также избирать четверть депутатов от трудовых мигрантов и непризнанного Приднестровья.

"У диаспоры должна быть возможность участвовать в выборах. Для этого число бюллетеней на один избирательный участок нужно увеличить до пяти тысяч, а число избирательных участков надо устанавливать на основе официальных данных о том, сколько молдавских граждан проживают в той или иной стране. На практике это означает, что в России должно быть минимум 150 избирательных участков. В Италии - минимум 40. И так во всех странах", - пояснил президент. Он также высказался, чтобы голосование за рубежом продолжалось два дня.

По разным данным, Молдавию в поисках работы покинули почти треть граждан, большинство из которых устроились в России (около 700 тыс.). На парламентских выборах 2014 года для них в России было открыто всего пять участков. В результате на двух избирательных участках в Москве образовались огромные очереди, и рано закончились бюллетени. Тогда данный факт подвергли критике международные наблюдатели, а также МИД РФ. По мнению Додона, который тогда возглавлял оппозиционную Партию социалистов, сделано это было для того, чтобы не допустить к выборам молдавских избирателей в России, которые традиционно голосуют против правящей в республике проевропейской коалиции.