Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

У Испании нет плана на случай зомби-апокалипсиса

Международная панорама
18 апреля, 12:56 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева
В Мадриде объяснили отсутствие специального протокола из-за "сомнительной вероятности таких обстоятельств"
Поделиться
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 18 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Власти Испании ответили на вопрос сенатора от коалиции "Компромисс" Карлеса Мулета по поводу наличия специального протокола на случай вторжения зомби. Об этом сообщила газета ABC.

По информации издания, в конце февраля политик поинтересовался: "Какие принятые протоколы существуют у правительства в связи с возможностью зомби-апокалипсиса?". Испанские власти подошли к ответу на данный вопрос серьезно и обратились за помощью к словарю Королевской академии.

Как объяснило правительство, у апокалипсиса существует два значения. Одно из них определяет это слово, как "конец света". Мадрид подчеркнул, что "не располагает специальными протоколами на случай подобных непредвиденных обстоятельств, поскольку, среди прочего, мало что можно сделать, если наступит этот момент".

Второе значение апокалипсиса определяет данное слово, как "катастрофическая ситуация, вызванная силами природы или человека", которая приводит к полному разрушению. Правительство отметило, что в таком случае "Испания имеет комплексную систему конкретных процедур и протоколов для предупреждения чрезвычайных ситуаций".

Говоря о возможности того, что апокалипсис будет вызван именно нашествием неких существ, правительство вновь обратилось к словарю для уточнения значения слова зомби. Первое определяет его, как "оживленного с помощью колдовства человека, который должен быть мертв". Мадрид подчеркнул, что "в связи с гипотетическим апокалипсисом, вызванным этими существами, нет никакого специального протокола" из-за "сомнительной вероятности таких обстоятельств".

Во втором определении говорится, что зомби - некто "одурманенный, ведущий себя как робот". В связи с данным значением "правительство сомневается, что те, кто находятся в условиях, описанных в приведенном определении, кем бы они не были, могли бы спровоцировать ситуацию апокалипсиса".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Испания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вице-премьер Украины обвинил главу миссии МВФ в непрофессионализме
2
Мэй назначила досрочные выборы в Великобритании на 8 июня
3
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
4
Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат производителю непроданного хлеба
5
Минобрнауки по итогам конкурсного отбора назвало 22 опорных вуза
6
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама