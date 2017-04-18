У Испании нет плана на случай зомби-апокалипсиса

МАДРИД, 18 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Власти Испании ответили на вопрос сенатора от коалиции "Компромисс" Карлеса Мулета по поводу наличия специального протокола на случай вторжения зомби. Об этом сообщила газета ABC.

По информации издания, в конце февраля политик поинтересовался: "Какие принятые протоколы существуют у правительства в связи с возможностью зомби-апокалипсиса?". Испанские власти подошли к ответу на данный вопрос серьезно и обратились за помощью к словарю Королевской академии.

Как объяснило правительство, у апокалипсиса существует два значения. Одно из них определяет это слово, как "конец света". Мадрид подчеркнул, что "не располагает специальными протоколами на случай подобных непредвиденных обстоятельств, поскольку, среди прочего, мало что можно сделать, если наступит этот момент".

Второе значение апокалипсиса определяет данное слово, как "катастрофическая ситуация, вызванная силами природы или человека", которая приводит к полному разрушению. Правительство отметило, что в таком случае "Испания имеет комплексную систему конкретных процедур и протоколов для предупреждения чрезвычайных ситуаций".

Говоря о возможности того, что апокалипсис будет вызван именно нашествием неких существ, правительство вновь обратилось к словарю для уточнения значения слова зомби. Первое определяет его, как "оживленного с помощью колдовства человека, который должен быть мертв". Мадрид подчеркнул, что "в связи с гипотетическим апокалипсисом, вызванным этими существами, нет никакого специального протокола" из-за "сомнительной вероятности таких обстоятельств".

Во втором определении говорится, что зомби - некто "одурманенный, ведущий себя как робот". В связи с данным значением "правительство сомневается, что те, кто находятся в условиях, описанных в приведенном определении, кем бы они не были, могли бы спровоцировать ситуацию апокалипсиса".