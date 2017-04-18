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В Мосуле ликвидирован один из главарей ИГ, вероятно, гражданин РФ

Международная панорама
18 апреля, 13:05 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев
Член командования запрещенной в России террористической организации по прозвищу Абу Хаджер ар-Руси был уничтожен в результате артиллерийского обстрела
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Мосул, 17 апреля

Мосул, 17 апреля

© REUTERS/Marko Djurica

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Полевой командир группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), предположительно гражданин РФ, уничтожен в операции иракских силовиков в Западном Мосуле. Об этом сообщил командующий Федеральной полицией, задействованной в мосульской кампании, генерал Раид Шакер Джоудат.

По его данным, член командования ИГ по прозвищу Абу Хаджер ар-Руси был уничтожен в районе Эс-Саура в западной части Мосула в результате артиллерийского обстрела позиций радикалов. В ходе наступления силовикам также удалось установить контроль над "департаментом здравоохранения" ИГ в Мосуле.

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