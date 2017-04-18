В Мосуле ликвидирован один из главарей ИГ, вероятно, гражданин РФ

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Полевой командир группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), предположительно гражданин РФ, уничтожен в операции иракских силовиков в Западном Мосуле. Об этом сообщил командующий Федеральной полицией, задействованной в мосульской кампании, генерал Раид Шакер Джоудат.
По его данным, член командования ИГ по прозвищу Абу Хаджер ар-Руси был уничтожен в районе Эс-Саура в западной части Мосула в результате артиллерийского обстрела позиций радикалов. В ходе наступления силовикам также удалось установить контроль над "департаментом здравоохранения" ИГ в Мосуле.