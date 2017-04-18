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Радикалы блокируют два отделения украинской "дочки" Сбербанка

Международная панорама
18 апреля, 13:29 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, апреля. /ТАСС
Приостановлена работа двух отделений банка, расположенных в Харькове и в Днепре
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© Михаил Почуев/ТАСС

КИЕВ, 18 апреля. /ТАСС/. Харьковское и днепровское (ранее - днепропетровское) отделения дочернего предприятия Сбербанка России не работают в связи с блокированием их офисов украинскими националистами. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

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"На текущий момент приостановлена работа двух отделений банка - на улице Донец-Захаржевского в Харькове и на Воскресенской в Днепре", - информировали в пресс-службе. Все остальные отделения на Украине, как заверили в банке, работают без изменений. "Обслуживание клиентов проводится в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

В то же время, около центрального офиса Сбербанка России на Украине - на улице Владимирской в Киеве - по-прежнему находятся представители радикальной партии "Национальный корпус". Как сообщает корреспондент ТАСС с места события, несколько националистов расположились в установленных напротив входа в банк палатках, однако его работе не препятствуют. Согласно сообщениям СМИ, аналогичная ситуация наблюдается и у отделения Сбербанка в Одессе.

Блокада банков

С января этого года украинские радикалы из партии "Национальный корпус" объявили "войну" дочерним отделениям российских банков на Украине, требуя от властей отозвать лицензии и принять закон о запрете их работы. Радикалы в различных городах блокировали входы в финучреждения цепями, замуровывали двери строительными блоками, обливали краской витрины, призывая граждан забирать из банков деньги. Под давлением националистов президент Петр Порошенко 16 марта ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом (Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank) сроком на год. После этого радикалы приостановили акцию, чтобы, как они заявили, дать время украинцам забрать свои средства.

Сбербанк в создавшихся условиях 27 марта объявил о продаже 100% акций дочернего ПАО "Сбербанк" (Украина) консорциуму с участием латвийского банка и белорусской компании.

С 10 апреля акции украинских националистов у отделений банков с российским капиталом возобновились. Радикалы заявили, что "самостоятельно" прекратят их работу из-за отсутствия "эффективных действий Национального банка Украины", который не желает отзывать лицензии.

Национальная полиция Украины возбудила несколько уголовных дел по фактам блокирования. После этого работа ряда отделений российских банков была восстановлена, но два из них по-прежнему "в осаде".

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