Мэй назначила досрочные выборы в Великобритании на 8 июня

ЛОНДОН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов в стране 8 июня. Об этом глава правительства заявила во время специального обращения перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, 10.

"Я только что провела заседание кабинета (министров), где мы договорились, что правительство должно созвать всеобщие выборы, которые состоятся 8 июня", - сказала она.

Мэй пояснила, что причиной такого шага стали предстоящие переговоры по выходу страны из состава ЕС, перед лицом которых правительство должно быть максимально сильным. "Если мы не проведем эти выборы, они (оппозиция) продолжат вести свои политические игры", - сказала она. "Я уверена, что необходимо гарантировать сильное и стабильное лидерство, в котором нуждается эта страна", - подчеркнула политик.

Мэй возглавила британское правительство в июле 2016 года после того, как ее предшественник Дэвид Кэмерон ушел в отставку, потерпев поражение на референдуме о членстве страны в Евросоюзе. После этого Мэй была избрана главой правящей Консервативной партии и именно на этом основании заняла кресло премьер-министра. Политические оппоненты Терезы Мэй постоянно указывали ей на то, что она по сути не была избрана народом.

В случае победы на выборах, Мэй останется на Даунинг-стрит еще на пять лет, в то время, как сейчас ее полномочия истекают в 2020 году. Для того, чтобы выборы прошли, необходимо, чтобы соответствующий законопроект был одобрен парламентом, причем при голосовании он должен набрать две трети голосов. "Завтра я внесу предложение в Палату общин, призывающее к проведению всеобщих выборов 8 июня. Это предложение предусмотрено парламентским актом о фиксированном сроке (работы парламента) и требует одобрения большинством в две трети голосов членов Палаты общин", - сказала премьер-министр.

По свидетельству политических аналитиков, Мэй требуется поддержка не только собственной партии, но и лейбористов. Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин уже объявил о том, что поддержит предложение Мэй.

"Я приветствую решение премьер-министра предоставить британскому народу возможность избрать правительство, которое поставит на первое место интересы большинства", - говорится в распространенном заявлении лидера основной оппозиционной силы.

I welcome the PM’s decision to give the British people the chance to vote for a government that will put the interests of the majority first pic.twitter.com/9P3X6A2Zpw — Jeremy Corbyn MP (@jeremycorbyn) 18 April 2017