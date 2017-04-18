СМИ: два человека задержаны во Франции по подозрению в подготовке терактов

ПАРИЖ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Два человека задержаны во Франции во вторник утром по подозрению в том, что они намеревались провести теракты в период предвыборной кампании. Об этом сообщил сегодня телеканал BFMTV по данным, полученным из Главного управления внутренней безопасности.

"Задержание подозреваемых в подготовке теракта было проведено сегодня утром в Марселе. Задержанные - 1993 и 1987 года рождения", - говорится в сообщении телеканала.

По его данным, "было установлено, что экстремисты приняли решение о проведении теракта, однако они еще не выбрали, против кого из 11 кандидатов в президенты Франции".

При этом оба задержанных, как сообщается, уже были известны правоохранительным органам как радикальные исламисты.

В ближайшее время министр внутренних дел Франции Маттиас Фекль выступит на пресс-конференции и сообщит подробности задержания, а также расскажет о тех мерах, которые принимаются для охраны и защиты кандидатов в президенты Франции.

Выборы нового президента страны пройдут в два тура - 23 апреля и 7 мая.