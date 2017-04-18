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Бывший вице-губернатор Внутренней Монголии приговорен к 20 годам тюрьмы за коррупцию

Международная панорама
18 апреля, 13:51 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев
Чиновник ранее также был обвинен в несанкционированном доступе к государственным секретам
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ПЕКИН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Бывший вице-губернатор северной провинции Внутренняя Монголия Пань Иян был приговорен к 20 годам лишения свободы за злоупотребление служебными полномочиями и дачу взяток. Об этом сообщило CCTV.

Следствие установило, что с 2000 по 2013 год чиновник неоднократно совершал денежные подношения Лин Цзихуа - советнику бывшего председателя КНР Ху Цзиньтао. Общая сумма взяток оценивается в 7,6 млн юаней ($1,1 млн).

Лин Цзихуа в прошлом году был приговорен к пожизненному заключению. Помимо взяточничества он был обвинен в несанкционированном доступе к государственным секретам.

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