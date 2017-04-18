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Генпрокуратура Украины просит Канаду установить авторов книги Януковича

Международная панорама
18 апреля, 14:01 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, апреля. /ТАСС
ГПУ просит предоставить ей временный доступ к информации электронного почтового ящика, на который в период марта - мая 2011 года направлялись написанные части книги
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Здание Генеральной прокуратуры Украины

Здание Генеральной прокуратуры Украины

© Артем Геодакян/ТАСC

КИЕВ, 18 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) обратилась с просьбой к Канаде помочь в установлении авторов книги бывшего президента Украины Виктора Януковича "Opportunity Ukraine" ("Украина - страна возможностей"). Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева.

"Разрешить следователю по особо важным делам управления специальных расследований департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Опанасенко А. В. обратиться с запросом об оказании международной правовой помощи в уголовном производстве с временным доступом к информации с электронного почтового ящика, находящегося во владении компании SHAW Communications Inc. (Канада)", - сказано в документе, опубликованном в едином реестре судебных решений.

Согласно тексту решения суда, ГПУ во время досудебного расследования установила, что 18 июля 2011 года в Донецке между типографией "Новый мир" в лице генерального директора и бывшим тогда президентом Украины Виктором Януковичем был заключен договор, согласно которому глава государства обязуется создать литературное произведение "Украина - страна возможностей" и передать издательству права на это произведение. В свою очередь издательство взяло на себя обязательство выплатить автору вознаграждение в сумме 32 млн гривен ($1,2 млн) и издать книгу тиражом 1 млн экземпляров. Вместе с тем, как говорится в решении суда, типография не издала и не реализовала такой тираж экземпляров книги. Однако как было установлено, на протяжении 2011-2012 годов на банковские счета Януковича типография перечислила 26 560 192 гривен ($991 тыс.) под видом авторского вознаграждения.

"Установлено, что большая часть текстов книги создана (написана) в период марта - мая 2011 другим лицом. По мере их написания указанные тексты разделов книги частями направлялись на почтовый ящик. Кроме этого, указанным лицом на указанный почтовый ящик направлялись объяснения по поводу плагиата", - отмечено в судебном решении. Услуги по регистрации и доступу к данной электронной почте в указанный период, как отмечено в решении суда, предоставлялись канадской компанией SHAW Communications.

Книга экс-президента Украины Виктора Януковича "Opportunity Ukraine" ("Украина - страна возможностей") была издана в августе 2011 года на английском языке в австрийском издании "Мандельбаум". После издания книги украинское интернет-издание "Украинская правда" опубликовало материалы расследования, согласно которым книга является плагиатом.

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