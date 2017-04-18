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Вице-премьер Украины обвинил главу миссии МВФ в непрофессионализме

Международная панорама
18 апреля, 13:44 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, апреля. /ТАСС
Ранее Рон ван Роден заявил, что в нынешнем виде пенсионная система Украины не отвечает современным вызовам и является финансово неустойчивой
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Логотип Международного валютного фонда

Логотип Международного валютного фонда

© EPA/JIM LO SCALZO

КИЕВ, 18 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко обвинил главу миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Рона ван Родена в "ужасной непрофессиональности", комментируя его статью о пенсионной системе страны.

"Человек просто не понимает, что это такое (пенсионная система Украины - прим. ТАСС) и как оно все работает. Ужасная непрофессиональность", - прокомментировал он статью ван Родена в социальной сети Facebook.

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Розенко заявил, что после слов главы миссии МВФ о том, что основная структура пенсионной системы Украины не изменилась с советских времен, у него пропало "любое желание читать этот бред до конца".

Ван Роден в своей статье изданию "Экономическая правда" заявил во вторник, что в нынешнем виде пенсионная система Украины не отвечает современным вызовам и является финансово неустойчивой. В частности, он раскритиковал факт невысокого пенсионного возраста на Украине, а также возможность выхода на пенсию досрочно.

По мнению представителя МВФ, возраст выхода украинцев на пенсию должен непосредственно зависеть от трудового стажа. При этом он указал на необходимость внедрения стимулов для продолжения трудовой деятельности и более позднего выхода на пенсию. Кроме того, Роден скептически отозвался о введении так называемой пенсионной системы второго уровня - накопительной. По его мнению, это бессмысленно.

В представительстве МВФ на Украине пока не комментируют заявления вице-премьера в адрес главы миссии фонда.

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