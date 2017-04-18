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El Pais: премьер Испании даст показания в качестве свидетеля по делу о коррупции

Международная панорама
18 апреля, 14:26 дата обновления: 18 апреля, 15:30 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева
Речь идет об одном из самых громких коррупционных скандалов в стране, который получил название "дело Гюртель"
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МАДРИД, 18 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Председатель правительства Испании Мариано Рахой будет давать показания в суде в качестве свидетеля по делу о политической коррупции, связанной с Народной партией (НП). Об этом сообщила газета El Pais.

По ее информации, такое решение принял суд, несмотря на то, что прокуратура не считала "ни полезным, ни нужным" идти на данный шаг. Отмечается, что на показаниях Рахоя, который также является лидером НП, настаивало общественное обвинение Ассоциация юристов-демократов Европы. Организация утверждала, что важно допросить самое высокое руководство партии.

Речь идет об одном из самых громких коррупционных скандалов в Испании, который получил название "дело Гюртель". Расследование начала в ноябре 2007 года Антикоррупционная прокуратура королевства. Во взяточничестве были заподозрены десятки политиков, большая часть из них - в Валенсии и Мадриде. Предполагается, что некоторые члены НП причастны к заключению контрактов с различными фирмами в обмен на денежные средства.

Главным фигурантом дела является испанский предприниматель Франсиско Корреа, владевший рядом компаний, с которым работали политики. Еще одной важной фигурой считается бывший казначей консерваторов Лиус Барсенас. Ранее стало известно о наличии у него банковского счета в Швейцарии, на котором хранились €48 млн. Не исключается, что, будучи казначеем, он выплачивал верхушке партии дополнительную зарплату "в конвертах".

Проходящих по делу обвиняют во взяточничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

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