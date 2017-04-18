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В посольстве Индии в РФ подтвердили встречу министра обороны республики с Шойгу

Международная панорама
18 апреля, 15:07 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгения Кармалито
Арун Джейтли также встретится с министром финансов РФ Антоном Силуановым
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Министр финансов, по делам корпораций, обороны Индии Арун Джейтли встретится с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу во время визита в Москву 25-27 апреля. Это подтвердили  в посольстве республики в РФ.

"Во время своего визита министр Джейтли встретится с министром обороны России Сергеем Шойгу", - сказали в посольстве.

По информации дипмиссии, Джейтли также встретится с министром финансов РФ Антоном Силуановым.

Ранее сегодня газета Times of India со ссылкой на правительственные источники сообщила, что индийский министр посетит 25-27 апреля Москву, где намерен встретиться с Шойгу, а также принять участие в VI Московской конференции по международной безопасности. 

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