В посольстве Индии в РФ подтвердили встречу министра обороны республики с Шойгу

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Министр финансов, по делам корпораций, обороны Индии Арун Джейтли встретится с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу во время визита в Москву 25-27 апреля. Это подтвердили в посольстве республики в РФ.

"Во время своего визита министр Джейтли встретится с министром обороны России Сергеем Шойгу", - сказали в посольстве.

По информации дипмиссии, Джейтли также встретится с министром финансов РФ Антоном Силуановым.

Ранее сегодня газета Times of India со ссылкой на правительственные источники сообщила, что индийский министр посетит 25-27 апреля Москву, где намерен встретиться с Шойгу, а также принять участие в VI Московской конференции по международной безопасности.