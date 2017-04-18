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Вучич набрал 55,08% на президентских выборах в Сербии

Международная панорама
18 апреля, 14:50 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев
Окончательных результатов от избирательной комиссии следует ождать вечером 21 апреля
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БЕЛГРАД, 18 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Премьер-министр Александар Вучич победил на прошедших в Сербии 2 апреля президентских выборах с результатом 55,08%. Об этом сообщил председатель Республиканской избирательной комиссии (РИК) Владимир Димитриевич.

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"Предварительные результаты после обработки всех бюллетеней с 8 тыс. 396 избирательных участков свидетельствуют, что победил Александар Вучич, набрав 2 млн 12 тыс. 788 голосов, что составляет 55,08%", - заявил Димитриевич, подчеркнув, что данный результат - неокончательный. Итоговые результаты, по его словам, будут объявлены через 96 часов после закрытия участков, на которых проводилось переголосование в понедельник. Соответственно, окончательных результатов от РИК следует ждать до 20:00 часов (21:00 мск) пятницы, 21 апреля.

По данным РИК, бывший омбудсмен Саша Янкович идет вторым с результатом 16,36%. На третьем месте находится политик-пародист Лука Максимович с результатом 9,43%, за ним следуют экс-глава МИД Сербии Вук Еремич (5,66%) и лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель (4,48%).

Явка на выборах, по данным штаба Вучича, составила около 54,36%. Как сообщил корреспонденту ТАСС глава российской делегации наблюдателей, член Центризбиркома России Василий Лихачев, президентские выборы в Сербии прошли без нарушений и в спокойном режиме.

Президент Сербии избирается на пятилетний срок и не может занимать этот пост больше двух раз. Главе государства отводятся преимущественно представительские функции: он представляет страну на международной арене, предлагает парламенту кандидатуру председателя правительства, имеет право подписывать и накладывать вето на законы, назначает и отзывает послов, осуществляет помилование и вручает награды, является верховным главнокомандующим вооруженных сил.

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