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СМИ: Израиль и Германия отменят сделку по подлодкам при подтверждении фактов коррупции

Международная панорама
18 апреля, 15:40 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков
Сообщается, что соответствующий параграф будет добавлен в проект меморандума о взаимопонимании в отношении покупки подлодок по настоянию правительства ФРГ
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израиль и Германия договорились отменить сделку по закупке трех субмарин "Дельфин" в случае, если правоохранительные органы еврейского государства подтвердят существующие подозрения в коррупции, связанные с заключением этой сделки. Об этом сообщает во вторник газета Haaretz.

"Израиль и Германия договорились несколько недель назад отменить сделку по покупке подводных лодок в случае, если израильское полицейское расследование подтвердит имеющиеся подозрения в коррупции, связанные с этой закупкой", - пишет газет. По ее данным, "соответствующий параграф будет добавлен в проект меморандума о взаимопонимании в отношении покупки подлодок по настоянию правительства Германии". "Предполагается, что меморандум о покупке будет подписан в течение нескольких недель", - добавляет газета.

27 февраля государственный прокурор Израиля Шай Ницан принял решение о начале уголовного расследования по делу о закупке подводных лодок в Германии. Как сообщал тогда Десятый канал израильского телевидения, это решение было принято на основании собранной полицией информации и полученных доказательств, подтверждающих подозрения о правонарушениях и коррупции на государственном уровне в отношении некоторых фигурантов дела. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху таким фигурантом не является, отметили израильские СМИ со ссылкой на заявление прокуратуры.

Израиль ранее приобрел у Германии шесть подводных лодок "Дельфин", которые считаются самым дорогостоящим оружием израильской армии. Последняя из шести таких субмарин должна поступить в распоряжение ВМС еврейского государства в 2018 году, а пятая субмарина "Дельфин" пришла в порт приписки в Израиле 12 января 2016 года.

Стоимость каждой из дизель-электрических лодок "Дельфин", включая шестую, которая сейчас строится на верфях в Германии, составляет, по данным израильских СМИ, около полумиллиарда евро. По информации западной прессы, которую в Израиле официально не комментируют, эти субмарины способны решать широкий спектр боевых задач, в том числе нести ударное ракетное оружие.

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