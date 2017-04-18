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США сотрудничают с Китаем для денуклеаризации Корейского полуострова

Международная панорама
18 апреля, 15:38 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ ЭЛЬ-КУВЕЙТ 18, апреля. /ТАСС
Министр обороны США Джеймс Мэттис также отметил, что последние ракетные испытания КНДР были "очередной безрассудной попыткой что-то спровоцировать"
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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 18 апреля. /ТАСС/. США проводят с Китаем совместную работу для денуклеаризации Корейского полуострова и снижения напряженности в регионе. Об этом, как сообщило агентство Reuters, журналистам заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

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Министр обороны США подчеркнул, что последние ракетные испытания КНДР были "очередной безрассудной попыткой что-то спровоцировать". "Это объясняет, почему мы столь тесно сотрудничаем с Китаем в настоящее время, - сказал Мэттис. - Мы пытаемся взять ситуацию под контроль и собираемся освободить от ядерного оружия Корейский полуостров".

В минувшее воскресенье КНДР провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта. Попытка нового ракетного испытания состоялась на фоне отмечавшейся в субботу в КНДР 105-й годовщины первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена. В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета подводной лодки.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. В начале марта 2017 года после очередного ракетного пуска командование американского контингента в Республике Корея сообщило, что приступило к размещению комплексов ПРО THAAD ("Таад") на территории этой страны, несмотря на возражения России и Китая.

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