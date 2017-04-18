Премьер Албании не исключил объединения с Косово в случае невступления страны в ЕС

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СКОПЬЕ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Премьер-министр Республики Албании Эди Рама не исключил объединения с непризнанным Косово в том случае если страна не будет принята в состав Европейского союза (ЕС). Об этом заявил во вторник сам глава кабинета министров.
"В случае если перспектива интеграции Западных Балкан в ЕС продолжит "бледнеть", нельзя исключать объединения страны с Косово", - приводит слова Рамы македонский телеканал ALSAT-M.
"Это не мое желание, но возможная опция на случай "закрытых дверей" ЕС, - подчеркнул албанский премьер. - Некоторые националисты (в Албании) желают видеть Албанию, объединенную с Косово".
По оценке председателя правительства, единственно возможным способом сохранения мира и сотрудничества на Балканах является ясная европейская перспектива. "Никто не стремится к малым союзам, все заинтересованы в большом Союзе (Европейском), - продолжал Рама. Но если нет надежды, нет перспективы и места, тогда малые союзы не исключаются".
"Отказ от дальнейшего расширения ЕС может привести к дестабилизации всей Европы", - предупредил премьер-министр.
Официальный статус страны - кандидата на вступление в Европейский союз Албания получила 24 июня 2014 года.