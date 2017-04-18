Глава МВФ надеется, что выборы во Франции не обернутся крупными потрясениями

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Директор - распорядитель МВФ Кристин Лагард надеется, что скорые президентские выборы в ее родной Франции не обернутся "крупными потрясениями". Она подтвердила это в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману в преддверии весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка в штаб-квартире Фонда Вашингтоне.

"Меня всегда настораживает неопределенность, где бы в мире она ни возникала, - сказала Лагард. - А сейчас у нас в отношении Франции такая степень неопределенности, которая действительно настораживает". Опросы показывают, что победитель президентских выборов во Франции станет известен только по результатам двух туров, которые состоятся 23 апреля и 7 мая.

"Я очень надеюсь, что, кого бы ни избрали 7 мая, дело обойдется без крупных потрясений, существенной волатильности (неустойчивости на рынках - прим. ТАСС) и оснований для еще большей настороженности из-за решений нового президента", - добавила она.

На вопрос о том, не видит ли она в будущем для себя самой какой-либо роли в политической жизни Франции, собеседница ответила, что ранее "уже отдала шесть лет жизни работе во французском правительстве". "Думаю, сейчас мое место именно здесь - в Международном валютном фонде, - сказала она. - И больше нигде".

Лагард возглавляет МВФ с 5 июля 2011 года. В прошлом году начался второй пятилетний срок ее работы в Фонде.