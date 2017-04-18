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Челси Клинтон: защита семьи президента не должна быть политизирована

Международная панорама
18 апреля, 18:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Такое мнение высказала дочь экс-президента США в ответ на вопрос журналиста о целесообразности предоставления охраны детям нынешнего национального лидера
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Дочь бывшего президента США Билла Клинтона и его супруги, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон Челси считает, что вопрос защиты семьи президента страны не должен быть политизирован. Такое мнение она выразила в понедельник на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Ее слова стали ответом на пост в социальной сети журналиста Яшара Али, который обратился к людям, выступающим против предоставления защиты детям действующего президента США Дональда Трампа.

"Некоторые говорят, что детям Трампа не нужна (защита - прим. ТАСС) Секретной службы. Не беспокоит ли вас кризис национальной безопасности, который произойдет, если кто-то из них будет похищен/пострадает?", - спросил журналист.


"Мне очень грустно читать это... Защита семьи президента не должна быть политизирована", - заявила Клинтон.


Это не первый случай, когда дочь бывшего президента США заступается за детей нынешнего лидера страны. Так, спустя несколько дней после инаугурации Трампа, она выразила поддержку его младшему сыну Бэррону, на которого набросились пользователи соцсетей с критикой и насмешками из-за его странного поведения на инаугурации.

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