Челси Клинтон: защита семьи президента не должна быть политизирована

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Дочь бывшего президента США Билла Клинтона и его супруги, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон Челси считает, что вопрос защиты семьи президента страны не должен быть политизирован. Такое мнение она выразила в понедельник на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Ее слова стали ответом на пост в социальной сети журналиста Яшара Али, который обратился к людям, выступающим против предоставления защиты детям действующего президента США Дональда Трампа.

"Некоторые говорят, что детям Трампа не нужна (защита - прим. ТАСС) Секретной службы. Не беспокоит ли вас кризис национальной безопасности, который произойдет, если кто-то из них будет похищен/пострадает?", - спросил журналист.

Some say Trump kids shouldn't have Secret Service. Do you not care about nat sec crisis that would arise if 1 of them was kidnapped/hurt? — Yashar (@yashar) 16 апреля 2017 г.

"Мне очень грустно читать это... Защита семьи президента не должна быть политизирована", - заявила Клинтон.

It makes me very sad to read this & to know that anyone would ever say this. The President's family's protection should not be politicized. https://t.co/49xmDD0hy2 — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 17 апреля 2017 г.

Это не первый случай, когда дочь бывшего президента США заступается за детей нынешнего лидера страны. Так, спустя несколько дней после инаугурации Трампа, она выразила поддержку его младшему сыну Бэррону, на которого набросились пользователи соцсетей с критикой и насмешками из-за его странного поведения на инаугурации.