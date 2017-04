Челси Клинтон: защита семьи президента не должна быть политизирована

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Дочь бывшего президента США Билла Клинтона и его супруги, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон Челси считает, что вопрос защиты семьи президента страны не должен быть политизирован. Такое мнение она выразила в понедельник на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Ее слова стали ответом на пост в социальной сети журналиста Яшара Али, который обратился к людям, выступающим против предоставления защиты детям действующего президента США Дональда Трампа.

"Некоторые говорят, что детям Трампа не нужна (защита - прим. ТАСС) Секретной службы. Не беспокоит ли вас кризис национальной безопасности, который произойдет, если кто-то из них будет похищен/пострадает?", - спросил журналист.

Some say Trump kids shouldn't have Secret Service. Do you not care about nat sec crisis that would arise if 1 of them was kidnapped/hurt?

"Мне очень грустно читать это... Защита семьи президента не должна быть политизирована", - заявила Клинтон.

It makes me very sad to read this & to know that anyone would ever say this. The President's family's protection should not be politicized. https://t.co/49xmDD0hy2

17 апреля 2017 г.