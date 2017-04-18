Парламент Турции одобрил продление режима ЧП в стране на три месяца

АНКАРА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Парламент Турции проголосовал за продление еще на три месяца режима чрезвычайного положения в стране. Голосование по соответствующему запросу правительства состоялось во вторник.

После ратификации решения парламента президентом и публикации его в официальном правительственном вестнике режим ЧП продолжит действовать до 20 июля.

В понедельник Совет национальной безопасности (СНБ) Турции выступил за продление режима ЧП. "Была проведена оценка введенного на территории всей страны режима ЧП. С целью продолжения обеспечения защиты прав и свобод граждан, демократии и принципов правового государства принято решение рекомендовать продлить режим чрезвычайного положения", - говорится в коммюнике совета.

Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш по итогам заседания кабмина сообщил, что в свете рекомендации СНБ "правительством было принято решение продлить режим ЧП".

Срок действия нынешнего режима ЧП заканчивается 19 апреля, он продлевался уже дважды по три месяца после попытки переворота 15 июля 2016 года.

Пока страна живет в условиях чрезвычайного положения, вводятся ограничения на митинги и некоторые массовые мероприятия, силовые ведомства получают более широкие права, необходимые для поддержания безопасности. В целом меры по защите страны и граждан от различных угроз остаются значительно повышенными.