Почти 30 мигрантов умерли от голода и жажды в лодке у ливийского побережья

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Рыбаки обнаружили тела 28 нелегальных мигрантов в лодке у побережья близ ливийского города Сабрата (70 км к западу от столицы Ливии). Об этом, как сообщило во вторник агентство Reuters, заявили в МВД страны.

По данным агентства, мигранты, вероятно, умерли от жажды и голода после того, как их лодка сломалась у побережья. По словам представителя МВД Ахмаида Халифа Амсалама, 28 мигрантов, включая четырех женщин, были найдены рыбаками, которые отбуксировали судно к берегу. "Их лодка остановилась посреди воды из-за поломки двигателя", - добавил представитель МВД.

Ливийская территория давно стала крупнейшим перевалочным пунктом для потоков переселенцев из Африки в Европу, устремляющихся на поиски работы и лучшей доли. В последние годы правления Муаммара Каддафи властям удалось немного снизить их приток, а в 2010 году страна законодательно внесла незаконную миграцию в разряд уголовных преступлений, однако после свержения режима поток нелегалов, стремящихся попасть в европейские страны, нарастал в геометрической прогрессии.

По данным Международной организации по миграции, с 1 января до 29 марта 2017 года 27 тысяч 589 мигрантов и беженцев прибыли в страны Европы по Средиземному морю, более 80% из них вышли на берег в Италии, остальные - в Греции и Испании. При этом более 650 человек погибли или пропали без вести в пути.