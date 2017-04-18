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Fox: два стратегических бомбардировщика ВКС РФ провели учебный полет близ Аляски

Международная панорама
18 апреля, 20:25 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
В пресс-службе Пентагона пока не комментируют инцидент
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ВАШИНГТОН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Два стратегических бомбардировщика Ту-95 Воздушно-космических сил России провели учебный полет у побережья американского штата Аляска. Об этом сообщила телекомпания Fox News, сославшись на неназванных должностных лиц США.

Согласно изложенной ею информации, для обнаружения и опознавания российских ракетоносцев в воздух были подняты два истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-22 и самолет радиолокационной разведки E-3 AWACS ВВС США. Американские F-22, по данным Fox News, сопровождали российские бомбардировщики в полете на протяжении примерно 12 минут, после чего Ту-95 развернулись и легли на обратный курс.

Российские бомбардировщики, по информации Fox News, подлетали примерно на 161 км к острову Кадьяк и приблизительно на 451 км к базе Элмендорф-Ричардсон, которая используется совместно ВВС и сухопутными войсками США.

В пресс-службе Пентагона пока не ответили на запрос корреспондента ТАСС по поводу распространенных Fox News сведений.

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