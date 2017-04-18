Беженцы из Южного Судана захватили в заложники сотрудников миссии ООН в ДРК

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Сто невооруженных беженцев из Южного Судана захватили в заложники 13 сотрудников миссии ООН в лагере для беженцев в Демократической Республике Конго. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя ООН.

По данным агентства, беженцы требуют, чтобы их перевели в третью страну.