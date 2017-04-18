В квартирах двух задержанных в Марселе мужчин были найдены взрывчатка, оружие и флаг ИГ

ПАРИЖ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Взрывчатые вещества, огнестрельное оружие и флаг террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) были обнаружены в ходе обысков в квартирах двух задержанных в Марселе злоумышленников. Об этом сообщил прокурор Парижа Франсуа Моленс.

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