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Антониу Гутерриш назначил Акима Стайнера главой Программы развития ООН

Международная панорама
18 апреля, 21:12 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Программа развития ООН работает в более чем 160 странах мира, оказывая им помощь в повышении уровня жизни населения и реализации социально-экономических программ
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ООН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил  немца Акима Стайнера новым администратором Программы развития ООН (ПРООН) вместо новозеландки Хелен Кларк, возглавлявшей эту структуру с 2009 года. Об этом объявил журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По его словам, кандидатура Стайнера должна быть утверждена Генеральной Ассамблеей ООН, и Гутерриш уже направил ее председателю Питеру Томсону соответствующий запрос.

Как сообщил Дюжаррик, Аким Стайнер в прошлом занимал ряд высоких постов в ООН и других международных организациях, в том числе был исполнительным директором Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) с 2006 по 2016 гг., возглавлял представительство ООН в Найроби (2009-2011 гг.), а также руководил Международным союзом охраны природы (2001-2006 гг.). На посту администратора ПРООН 55-летний Стайнер сменит 67-летнюю Хелен Кларк, которая в прошлом году соперничала с Антониу Гутерришем на выборах генерального секретаря ООН.

С момента вступления в должность генсека 1 января Гутерриш провел ряд перестановок в руководстве всемирной организации. В начале апреля он назначил своим заместителем по миротворческим операциям очередного француза - Жан-Пьера Лакруа. В то же время он оставил ключевой политический пост в своей канцелярии за американцем Джеффри Фелтманом.

На данный момент остается неясным, кто получит пост заместителя генсека по гуманитарным вопросам, который сейчас занимает британец Стивен О'Брайен. Кроме того, ожидается, что Гутерриш создаст новую должность - заместителя по вопросам борьбы с терроризмом. По информации от дипломатов, ее может занять представитель России.

ПРООН работает в более чем 160 странах мира, оказывая им помощь в повышении уровня жизни населения и реализации социально-экономических программ. С 2011 года офис по поддержке проектов ПРООН работает в Москве.

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