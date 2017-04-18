Эрдоган надеется на личную встречу с Трампом и развитие отношений с его администрацией

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган удовлетворен состоянием отношений с США при администрации президента Дональда Трампа и рассчитывает на личную встречу с ним. Об этом Эрдоган сообщил в интервью телекомпании CNN. Глава государства отвечал на вопросы ее журналистов в своей резиденции в Анкаре.

"Будет лучше провести встречу лицом к лицу и продвинуть таким образом наши отношения вперед", - заметил президент Турции, отвечая на вопрос о состоявшемся в понедельник разговоре с Трампом.

"То, как президент Трамп подходит к вопросам, доставляет нам удовлетворение. США и Турция в качестве союзников способны разрешать серьезные проблемы. На этом фронте сложностей у нас нет", - подчеркнул Эрдоган, говоря о противодействии терроризму и о потоке миграции из Сирии.

Трамп провел в понедельник телефонный разговор с Эрдоганом и поздравил его с результатами референдума, который состоялся в Турции 16 апреля. Как информировал Белый дом, Трамп также "поблагодарил президента Эрдогана за поддержку" удара ВС США по сирийской авиабазе. При этом Белый дом и Госдепартамент не стали комментировать турецкий референдум и заявили, что ожидают публикации по этому вопросу итогового доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

На состоявшемся в воскресенье в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию. По предварительным результатам подсчета 99,9% бюллетеней за пакет поправок к конституции республики высказались 51,3% граждан, явка составила 86%. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице- президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.