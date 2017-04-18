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Мэй откажется от участия в предвыборных теледебатах

Международная панорама
18 апреля, 21:58 UTC+3 ЛОНДОН Илья Дмитрячев, Максим Рыжков
Выборы пройдет 8 июня
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ЛОНДОН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Премьер-министр и лидер правящей Консервативной партии Великобритании Тереза Мэй откажется от участия в предвыборных телевизионных дебатах, предшествующих досрочным парламентским выборам, которые глава правительства назначила на 8 июня. Об этом сообщило британское информационное агентство Press Association со ссылкой на источник в канцелярии главы правительства.

"Наш ответ - нет", - сказал агентству источник на Даунинг-стрит, 10.

Такой оказалась ответная реакция канцелярии на заявление лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина, который написал на своей странице в сети микроблогов Twitter, что премьер-министру "не следует уклоняться от теледебатов лицом к лицу". А лидер другой политической силы - партии "Либеральные демократы" - Тим Фаррон призвал телевещателей, которые будут транслировать дебаты, каждый раз ставить пустой стул на то место, где должна была бы сидеть глава тори.

Как заявила  Мэй, объявляя о решении правительства провести в стране 8 июня досрочные всеобщие выборы, причиной такого шага стали предстоящие переговоры по выходу страны из состава ЕС, перед лицом которых правительство должно быть максимально сильным. Для того, чтобы решение о новом волеизъявлении вступило в силу, необходимо, чтобы его поддержали две трети депутатов Палаты общин, нижней палаты британского парламента. Голосование народных избранников должно состояться 19 апреля и, как ожидается, Мэй получит поддержку, так как основные партии высказались за проведение досрочных выборов.

Выступая в парламенте, глава фракции консерваторов в Палате общин Дэвид Лидингтон сообщил о том, что парламент будет распущен 2 мая. После этого начнется активная фаза избирательной кампании, которая продлится чуть более месяца.

Правящая партия в Великобритании обладает правом созыва досрочных парламентских выборов в любой момент пятилетнего срока своего правления. В случае победы на них, глава партии получает мандат на формирование правительства, которое он возглавляет на новый пятилетний срок. Таким образом, в случае победы на выборах, Мэй сможет занимать премьерское кресло до 2022 года.

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Персоны
Мэй, Тереза
Страны
Великобритания
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