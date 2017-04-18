Министр нацбезопасности США рекомендовал законодателям делать свою работу или "заткнуться"

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ВАШИНГТОН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Глава министерства национальной безопасности (МНБ) США Джон Келли призвал конгрессменов либо менять законы, которые их не устраивают, либо "заткнуться", пообещав, что его сотрудники больше не будут заложниками политиков.
"В течение слишком долгого времени люди в моем министерстве были пешками в руках политиков. Их просили делать все больше, а взамен давали все меньше и меньше", - сказал Келли, выступая в Университете имени Джорджа Вашингтона. По его словам, сотрудники МНБ часто критиковались обществом и другими чиновниками.
"Если законодателям не нравятся законы, которые мы применяем, которые нам поручено блюсти, им должно хватать мужества и профессионализма изменять эти законы. В противном случае им следует заткнуться и поддержать тех, кто стоит на передовой", - заявил министр, сорвав аплодисменты зала. По его словам, "неуважение и бессмысленная бюрократия" мешали МНБ выполнять свою работу на протяжении почти десяти лет.
"С этим было покончено 20 января. С этим покончили президент (США Дональд) Трамп и я. Мы движемся в правильном направлении, потому что лучший способ повысить моральный дух своих сотрудников - дать им возможность делать то, ради чего их наняли", - резюмировал Келли.
Министерство национальной безопасности курирует и вопросы применения миграционной политики. Именно на это ведомство возлагалась задача по реализации заблокированных впоследствии судом указов Трампа о запрете на въезд в страну гражданам ряда государств преимущественно с мусульманским населением.