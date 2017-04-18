Социалисты поддержали предложение Додона перейти к смешанным выборам в парламент

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КИШИНЕВ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) поддержала предложение президента Игоря Додона перейти к смешанной избирательной системе для выборов депутатов парламента. Как говорится в решении Республиканского совета партии, 19 апреля фракция социалистов зарегистрирует эту инициативу в законодательном органе.
"Совет поддержал намерение главы государства провести реальную политическую реформу путем перехода на смешанную систему выборов", - говорится в документе. В нем подтверждена позиция социалистов о недопустимости введения одномандатной системы голосования, что, по их мнению, позволяет сохранить власть действующей правящей коалиции во главе с лидером Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимиром Плахотнюком с целью "запустить механизм коррумпирования политиков и полного захвата власти олигархической группировкой".
Ранее Додон, который до избрания был лидером социалистов, предложил перейти к смешанной избирательной системе, когда половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая по одномандатным округам. Половину депутатов-одномандатников предлагается избрать от трудовых мигрантов и Приднестровья. Президент также раскритиковал инициативу демократов, отметив, что таким образом правящая в стране коалиция проевропейских партий хочет сохранить свою власть.
Плахотнюк в марте нынешнего года выступил с инициативой перейти от выборов членов парламента по партийным спискам к голосованию по одномандатным округам. Против нее высказалось подавляющее большинство политических партий Молдавии, среди которых и входящие в правящую коалицию Либеральная партия.
Для введения новой избирательной системы достаточно изменить Кодекс о выборах большинством в 52 из 101 депутата. Нынешняя правящая коалиция проевропейских партий насчитывает 57 депутатов в парламенте. Среди них 40 мест контролируют демократы, получившие на выборах 2014 года 19 мандатов и удвоившие свое представительство за счет перебежчиков из других фракций. Остальные места у либералов и независимых депутатов.