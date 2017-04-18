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ПАРИЖ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен не хочет жить в Елисейском дворце в случае избрания главой государства на предстоящих президентских выборах. Об этом она заявила в эфире телеканала TF-1.
"Я не хочу там жить. У меня трое детей и я хочу быть вместе с ними", - пояснила политик.
Примечательно, что ранее спутник Марин Ле Пен - Луи Альо также сообщил, что не намерен переезжать в Елисейский дворец в случае ее избрания. Французская оппозиция неоднократно выступала с критикой в отношении уходящего президента Франции Франсуа Олланда за то, что он "за счет налогоплательщиков" поселил в резиденции свою подругу, французскую актрису Жюли Гайе.
Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля, второй намечен на 7 мая.