На монастырь Святой Екатерины на Синае совершено нападение

КАИР, 18 апреля. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Церковь монастыря Святой Екатерины на Синае подверглась нападению, есть убитые и раненые. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По данным издания Al Watan, вооруженное нападение было совершено на полицейский патруль в непосредственной близости от христианской обители. Газета сообщает об одном убитом и четверых раненых стражах порядка.