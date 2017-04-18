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На монастырь Святой Екатерины на Синае совершено нападение

Международная панорама
18 апреля, 22:52 UTC+3
Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia
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КАИР, 18 апреля. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Церковь монастыря Святой Екатерины на Синае подверглась нападению, есть убитые и раненые. Об этом сообщил телеканал  Sky News Arabia.

По данным издания Al Watan, вооруженное нападение было совершено на полицейский патруль в непосредственной близости от христианской обители. Газета сообщает об одном убитом и четверых раненых стражах порядка.

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