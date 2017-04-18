ООН предупредила о нехватке воды и продовольствия в Западном Мосуле

ООН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН обеспокоена положением жителей Западного Мосула, где наблюдается дефицит воды и продуктов питания. Об этом заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Управление по координации гуманитарных вопросов сообщает, что в Западном Мосуле, отрезанном от маршрутов поставок с ноября 2016 года, продолжается нехватка продовольствия и воды", - сказал он. По его словам, многие жители западных районов города пьют неочищенную воду, в результате чего растет число детей, страдающих диареей. Дюжаррик отметил, что дефицит питьевой воды усугубился после нападений боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на крупнейшее водоочистное предприятие Западного Мосула.

Кампания по освобождению Мосула - иракского оплота ИГ - началась 17 октября прошлого года. К концу января под контроль властей перешел Восточный Мосул, а 19 февраля иракский премьер дал старт наступлению на западные кварталы города. По данным ООН, в удерживаемых экстремистами районах находятся около 500 тысяч человек.

Как заявила агентству Reuters координатор гуманитарной помощи ООН в Ираке Лиз Гранде, ситуация в Мосуле может обернуться самой худшей гуманитарной катастрофой за все время иракского конфликта.