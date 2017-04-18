"Сербский майдан": молодежная тусовка, маскирующаяся под протест

БЕЛГРАД, 18 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Очередное, 16-е по счету шествие против результатов президентских выборов, состоявшихся в Сербии 2 апреля, прошло во вторник в Белграде. Как сообщает корреспондент ТАСС с места события, в акции приняло участие до 900 человек.

Вялое начало

Балканская привычка к непунктуальности в полной мере проявилась на сегодняшней манифестации. К заявленному сроку явились в основном журналисты с теле- и фотокамерами, а также экипажи полиции, обеспечивающие свободный проход шествия, перекрывая движение на улицах города.

Вместе с журналистами, полицейскими в гражданском, продавцами свистулек и журналов, остановившимися на пару минут прохожими, а также завсегдатаями Пионерского парка людей у здания парламента, где было назначено начало акции, набиралось не более 200 человек. Активисты протеста стали беспокойно бегать, звонить и объяснять друг другу, что "всех напугали прогнозы метеорологов", пообещавших похолодание и дождь.

Тем не менее, немногочисленные протестующие не преминули устроить фотосессию с плакатами, позируя перед камерами. Специально для журналистов был развернут транспарант с кривыми надписями, требующими "свободных выборов". Рядом на стареньком автомобиле "фольксваген" производства 80-х гг. были установлены колонки, производившие адский шум, иногда складывающийся в песни.

Наконец, почти через час после назначенного срока, накопив еще несколько сотен людей и средства производства шума (мегафоны, барабаны и разного рода дуделки), шествие двинулось по городу.

Протестов на копейку, пробок - на рубль

Самыми пылким отношением к собравшимся отличаются таксисты. Вместо того, чтобы зарабатывать деньги, им приходится стоять в пробках, поэтому, проезжая мимо, они не стесняясь обругивают манифестантов и сигналят им вслед. Многочисленные горожане, гуляющие по вечернему Белграду, смотрят на толпу с недоумением, иногда с улыбками, однако желающих присоединиться не много.

Пассажиры нескольких десятков трамваев, вставших по вине протестующих в бесконечную пробку, провожают толпу недобрыми взглядами. Несмотря на незначительное число участников, этого все же достаточно, чтобы до предела усложнить дорожную обстановку на улицах сербской столицы.

Тусовка молодежи, замаскированная под протест

Среди собравшихся на акцию протеста людей заподозрить в наличии каких-то политических претензий к власти можно лишь человек 50-100. Они действительно "готовились" - принесли плакаты, порой достаточно остроумные, распечатали на принтерах сделанные в фотошопе картинки. Вторая категория - "городские сумасшедшие", которых можно встретить на любом шумном мероприятии. Также много дам бальзаковского возраста, недовольных властью, погодой, просто жизнью.

Отдельную категорию составляют девушки, высматривающие среди молодых студентов подходящие знакомства. Они внимательно оглядывают "новичков", здороваются чуть ли не с каждым вторым из постоянных участников протеста, подставляя щеку для поцелуев. По прическам, макияжу и одежде видно, что они готовились к митингу не менее тщательно, чем активисты с плакатами.

Но подавляющее большинство участников составляет молодежь, которая просто пришла "потусоваться" - они не поддерживают кричалки, не несут плакаты, а просто пьют пиво, наслаждаясь прогулкой по перекрытым для движения автомобилей проспектам, общаются, встречаются на перекрестках с друзьями и идут дальше вместе.

Четыре сотых процента

Для того, чтобы акции сербской молодежи выросли из детских штанишек вечерней тусовки до серьезного протестного движения, организаторам как воздух нужны новые участники. Сегодняшняя акция готовилась как одна из самых многолюдных, но в итоге на нее пришло 0,045% от общего населения столицы (в Белграде живут, включая незарегистрированных лиц, около 2 млн человек). Поэтому одной из основных кричалок сегодня стала "Выходите на улицу!" Также были видны плакаты "Присоединяйтесь!", "Нас много!" и "Преподаватели, присоединяйтесь, улица - тоже аудитория".

Тем не менее, с "отчетностью" перед неизвестными организаторами акций все в порядке: заводилы шествия грамотно останавливаются в удобных для фотографирования местах, на крутых спусках, где несколько сотен протестующих выглядят как бесконечное море людей.

Также заметно, что в проект уличного протеста вкладываются серьезные средства. У активистов появились нагрудные значки с лозунгами, огромное число наклеек, которыми облеплен весь маршрут протеста, порой видна дорогая полиграфия.

Результаты выборов

По последним данным Республиканской избирательной комиссии, опубликованным сегодня, премьер-министр Сербии Александар Вучич победил на президентских выборах в первом туре с результатом 55,08%. Бывший омбудсмен Саша Янкович идет вторым с результатом 16,36%. На третьем месте находится политик Лука Максимович с результатом 9,43%, за ним следуют экс-глава МИД Вук Еремич (5,66%) и лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель (4,48%).

Президент Сербии избирается на пятилетний срок, этот пост можно занимать не более двух раз. Главе государства отводятся преимущественно представительские функции. Он также предлагает парламенту кандидатуру председателя правительства, имеет право подписывать законы и накладывать на них вето, назначает и отзывает послов, осуществляет помилование и вручает госнаграды, является верховным главнокомандующим.