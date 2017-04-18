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Ле Пен: возвращение к национальной валюте создаст миллионы рабочих мест во Франции

Международная панорама
18 апреля, 23:46 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов
Лидер французской партии "Национальный фронт" отметила, что в случае победы на президентских выборах она сразу же инициирует начало переговоров по этому вопросу
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БЕРЛИН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Единая европейская валюта угрожает французам, отказ от евро в пользу франка помог бы улучшить ситуацию на рынке труда во Франции. Об этом заявила лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в интервью немецкой газете Welt.

"Возвращение к национальной валюте создаст миллионы рабочих мест и вернет нам свободу", - сказала она. По ее словам, в случае победы на президентских выборах она "сразу же" и "без участия европейских инстанций" инициирует начало переговоров по этому вопросу, а также по вопросу сохранения членства в ЕС. Ле Пен уверена, что это не вызовет паники на торговых площадках и таким образом не обернется дополнительными проблемами для населения.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет в воскресенье, 23 апреля. Второй и решающий раунд - через две недели, 7 мая.

Всего в гонке принимают участие 11 кандидатов. Согласно опросам, фаворитом за шесть дней до первого тура остается Марин Ле Пен, за которую готовы проголосовать от 23% до 24% избирателей. Почти вровень с ней идет Эмманюэль Макрон, имеющий аналогичный рейтинг. Чуть меньшей поддержкой - до 19% - пользуется на данный момент Франсуа Фийон, замыкающий тройку лидеров, незначительно опережая стремительно набирающего популярность лидера леворадикалов Жан-Люка Меланшона, за которого сегодня готовы голосовать уже 18% французов.

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