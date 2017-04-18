Глава Пентагона: хуситы в Йемене используют иранские ракеты для атак на Саудовскую Аравию

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Мятежники-хуситы (сторонники движения "Ансар Аллах") в Йемене используют предоставляемые им Ираном ракеты для поражения целей на территории Саудовской Аравии. Уверенность в этом выразил министр обороны США Джеймс Мэттис во время беседы с журналистами в самолете.

"Мы видим, что поставляемые Ираном ракеты используются хуситами для нападения на Саудовскую Аравию, и это, как и большое число невинных людей, погибших в Йемене, должно быть прекращено", - приводит его слова пресс-служба оборонного ведомства.

Министр подчеркнул, что США выступают за то, чтобы "как можно скорее" начать мирные переговоры по Йемену под эгидой ООН. "Наша цель состоит в том, чтобы этим кризисом занялась группа переговорщиков под эгидой ООН, которая бы смогла найти политическое решение как можно скорее", - отметил Мэттис.

Ранее неоднократно поступала информация об обстрелах с территории Йемена баллистическими снарядами южных провинций Саудовской Аравии. Большинство перехватывали саудовские силы ПВО.

Министр обороны США начинает визит в Саудовскую Аравию в ходе ближневосточного турне, в котором предусмотрено также посещение Египта, Израиля, Катара и Джибути. В Эр-Рияде он проведет в среду переговоры с руководством страны, которая уже два года участвует в конфликте в Йемене на стороне проправительственных сил в борьбе с повстанцами-хуситами.

По данным ООН, после начала вмешательства арабской коалиции в 2015 году война в Йемене унесла жизни более чем 7,7 тысячи человек, в основном мирных жителей, число раненых превышает 42 500 человек.